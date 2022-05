Des peintures géantes dans la ville du Mans

L'artiste Seth lance les festivité. Il réalise une fresque géante, rue Jankowski au Mans. Cette oeuvre est réalisée dans le cadre du festival d'arts urbains Plein Champ qui fêtera sa quatrième édition du 1er au 3 juillet 2022.

"Je propose une anamorphose, il n'y a qu'un seul endroit où l'œuvre peut être bien vue sans être déformée, explique Seth. Il est connu pour ses travaux qui mettent en scène l’enfance. Cela représente une petite fille qui vole, elle est dans un tunnel de couleurs, dans une impasse qui ouvre sur une autre dimension et elle y va avec son doudou en forme de lapin. C'est comme un rappel à Alice au pays de merveilles."

Seth, perché, est en plein travail © Radio France - Eloïse Roger

"J'ai choisi le seul endroit où il y avait un pavé manquant comme endroit où l'œuvre peut être visible sans déformation", sourit l'artiste. Pour cette quatrième édition du festival, Seth sera l'invité d'honneur. Si sa peinture est la plus grande et la plus importante, une dizaine de fresques seront réalisées dans toute la ville du Mans à l'occasion du festival.