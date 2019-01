Des photos anciennes de Gençay et de Saint-Maurice-la-Clouère à retrouver dans les galettes

Gençay, France

La laiterie, la place du marché de Gençay, en photos miniatures, sont à retrouver dans les galettes de Marina et Stéphane Fournier. Le couple de boulanger de Gençay, d'Aux Délices de Gençay, a décidé cette année d'innover pour l'épiphanie. Il a commandé à une entreprise iséroise, des fèves spéciales. Dix fèves en porcelaine de 2 sur 2,5 centimètres qui représentent dix photos des années 1900 de Gençay et de Saint-Maurice-la-Clouère.

Près d'un an de travail

Stéphane et Marina ont travaillé sur ce projet pendant quasiment un an avec l'aide de Jean-Jacques Chevrier. Ce féru d'histoire et auteur de Gençay leur a envoyé une quarantaine de photos anciennes. Le couple en a choisi dix en fonction du rendu explique Marina.

Marina et Stéphane Fournier ont travaillé pendant près d'un an sur ce projet. © Radio France - Charlotte Jousserand

'On voulait que cela soit lisible sur les fèves" et puis en fonction des lieux emblématiques de la commune, "on a pris la rue de Civray, la place du Marché, et la gare aussi car il y avait une gare. On ne savait pas mais on l'a appris en regardant les photos".

Des fèves made in France qui coûtent plus cher

A l'unité, ces fèves coûtent 1 euro 50. Un prix beaucoup plus élevé que la plupart des fèves. Il est justifié par la production des fèves, en France, au sein d'une entreprise iséroise, Panessiel à Grenoble, mais aussi parce qu'elles ont été créées spécialement pour Gençay.

Stéphane et Marina ont fait le choix de ne pas augmenter le prix de leurs galettes dans leur vitrine car, explique Marina, ces fèves c'est avant tout "une manière de se démarquer des grandes surfaces et de satisfaire notre client qui achète la galette et la fève".