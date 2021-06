Des pièces datant du second empire retrouvées dans le socle de la statue de Napoléon

On en sait plus sur le contenu du socle de la statue de Napoléon de Rouen. L'édifice, démonté en juillet 2020 pour être restauré, avait réservé une petite surprise : des feuillets et un cylindre en laiton cachés en son sein. Les restaurateurs ont réussi à ouvrir ce dernier.