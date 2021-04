Des plongeurs "dans la merde jusqu'au cou" à la station d'épuration d'Ézy-sur-Eure

"Être dans la merde jusqu'au cou, j'aime bien" rigole large sourire Manuel Ernatus, l'un des trois plongeurs scaphandriers de la société Yemanja, en intervention ce mercredi après-midi à la station d'épuration d'Ézy-sur-Eure. Le jeune homme est scaphandrier professionnel depuis trois ans, c'est sa soixante-dixième plongée et même s'il plonge parfois dans la Seine ou en mer, c'est "plonger dans la merde" qu'il préfère, "ça me rassure" dit-il car toutes les interventions sont à peu près les mêmes et il sait sur quoi il va tomber. Ce matin, son autre collègue, Thibaut Aubert a déjà fait une inspection du bassin, la mission est donc de courte durée pour Manuel, une vingtaine de minutes, avec tout de même un équipement de quarante kilos sur le dos.

Heureusement, j'ai une bonne combinaison qui me permet d’être vraiment étanche - Manuel Ernatus, plongeur scaphandrier

Manuel en pleine opération. Il passera une vingtaine de minutes dans le bassin © Radio France - Laurent Philippot

Les plongeurs scaphandriers de la société Yemanja intervient dans toute la France, notamment pour Suez. "Les stations d'épuration, c'est 80% de nos missions" explique Stéphane Leibrich, le directeur général. Les scaphandriers professionnels reçoivent une formation de trois ans à l'école nationale des scaphandriers à Fréjus (Var) car "un scaphandrier doit savoir à peu près tout faire : souder, couler du béton sous l'eau, enlever des éléments comme un agitateur, faire des tours au fond" détaille-t-il. Stéphane Leibrich se souvient encore du temps où cet enseignement était distillé dans l'Eure "c'était la Sogetram à Garennes-sur-Eure". Il y a d'ailleurs obtenu son diplôme en 1979. L'école, elle, a fermé en 2002.

Après la douche, Manuel tout propre, entouré de ses collègues et du directeur général de Yemanja © Radio France - Laurent Philippot

Une opération exceptionnelle

"C'est pas tous les jours qu'on voit des scaphandriers plonger pour faire des travaux dans une station d'épuration" reconnaît Pierre Leportier, vice-président de l’Agglo du Pays de Dreux , en charge de l'assainissement. Les professionnels profitent de leur intervention pour contrôler la qualité des boues et les filasses "pour évaluer la qualité de fonctionnement du bassin d'aération".

Le contrôle se fait à l'aveugle, c'est vraiment tactile - Pierre Leportier, Agglo du Pays de Dreux

La station est gérée par une délégation de service public par Suez qui a programmé cette plongée. "Si Suez a demandé cette intervention, c'est qu'on sait qu'il y a des dysfonctionnements" ajoute Pierre Leportier. Suez en effet constaté un défaut dans la diffusion d'air du bassin. Suez a choisi la plongée pour cette vérification plutôt que vider le bassin pour l'inspecter visuellement car "pendant qu'on vide le bassin, l'eau n'est pas épurée" explique Nelly Fernandes, responsable d'exploitation service assainissement pour le Drouais chez Suez.

Tous les effluents urbains d'Ézy-sur-Eure arrivent dans cette station prévue pour 4.000 habitants alors que la commune en compte déjà 3.800. À la suite du diagnostic des scaphandriers, Suez remplacera si besoin les diffuseurs abimés en effectuant un pompage de la cuve.