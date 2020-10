"Allo patates" nouveau service de livraison aux petits oignons à Évreux

Déjà installée à Dreux, Allo Patates propose désormais de livrer dans un rayon de quinze kilomètres autour d'Évreux pommes de terre, oignons jaunes et rouges et depuis quelques jours, ail et échalote. Pour la pomme de terre, l'entreprise familiale s'approvisionne chez un ami agriculteur de la Beauce. Emmanuel, client à Saint-Sébastien-de-Morsent, s'est laissé séduire, il en est à sa deuxième commande : "j'en trouvé ça sur Facebook, j'ai essayé, j'ai pris un sac de 10 kilos et un sac de 5 kilos d’oignons jaunes et franchement super bien" explique l'homme, ancien cuisinier, qui a déjà fait avec ses patates des gratins, des soupes, des pommes de terre sautées et même une raclette.

Écoutez le reportage chez Emmanuel, client d'Allo Patates, à Saint-Sébastien-de-Morsent Copier

Les pommes de terre seront remises en mains propres à Emmanuel, qui paie à la livraison © Radio France - Laurent Philippot

Pratique et économique

7 euros les 10 kilos de pommes de terre Agata, le prix est imbattable estime Emmanuel qui voit aussi l'avantage de la livraison à domicile : "on choisit le jour et l'heure dans un créneau de deux heures". À la manœuvre dans leur camion blanc, deux frères. Marcus et Hugo assurent les livraisons même au cinquième étage : "ça fait les bras !" rigole Marcus.

Marcus Mendy explique l'origine d'Allo Patates, l'entreprise familiale Copier

Hugo porte les filets pour vous © Radio France - Laurent Philippot

La livraison est assurée du lundi au samedi, il est même possible de commander le jour-même.