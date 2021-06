Dix pompiers de Côte-d'Or engagés sur un raid caritatif en Corse

Un raid de plusieurs jours en Corse, au profit d'enfants orphelins. Voilà le défi qui attend dix pompiers de Côte-d'Or, entre le 5 et le 10 juin 2021.

Dix sapeurs pompiers de Côte-d'Or se sont envolés pour la Corse, jeudi 3 juin 2021. Bonne nouvelle, ce n'est pas pour aider à éteindre des incendies, comme cela avait été le cas dans les Bouches-du-Rhône à l'été 2020. Ces pompiers sont en fait engagés sur une course, et pas la une promenade : le Corsica Raid. 300 km à parcourir, entre le 5 et le 10 juin.

Au profit des pupilles des pompiers

Ces pompiers "représenteront l'œuvre des pupilles des pompiers dans cette aventure humaine et sportive", écrit le SDIS 21 sur son compte twitter. Cette association vient en aide aux orphelins des pompiers.