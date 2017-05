Des pompiers de la Vienne chronométrés pour sauver des victimes de la route!

A Nantes depuis mercredi, des délégations concourrent pour décrocher leur qualification pour la finale mondiale du challenge WRC (World Rescue Challenge) le but : secourir des victimes le plus rapidement possible.

Seize départements français plus une équipe britannique participent à deux épreuves chronométrées, la première de 10 mn, la seconde d'une demie heure. A chaque fois il s'agit de désincarcérer une ou des victimes quelles soient dans un état critique ou non. Dans l'équipe de 7 on retrouve des infirmiers, des secouristes, mais aussi des techniciens pour la désincarcération. Sont notés les prises de décision, le commandement, la communication, les gestes de secours prodigués.

L'équipe de la Vienne © Radio France - Adrien Granseigne

A chaque fois un scénario très proche de la réalité sauf que là on rajoute des obstacles. Et pour ce challenge nationale les équipes ont pu s'entrainer pendant plusieurs semaines avec en ligne de mire un seul billet pour les prochains championnat du monde du World Rescue Challenge en Roumanie l'été prochain