Des portables, des clefs et même des chaussures attendent leurs propriétaires au Foreztival

Après trois jours de fête et de concerts qui ont rassemblé 35 000 participants ce week-end à Trelins dans le Forez, les bénévoles du festival ont mis en ligne la liste des objets trouvés sur place. Il y en a plus d'une centaine.

Quel est le point commun entre des lunettes de soleil, des permis de conduire ou encore des téléphones portables ? Et bien ce sont tous des objets qu'on peut perdre quand on a passé une bonne soirée. Et visiblement, c'était le cas ce week-end au Foreztival de Trelins. Les organisateurs viennent de publier sur leur site internet la liste et les photos des objets perdus après ces trois jours de festival.

Des chaussures et des chaussettes ...

Les équipes du festival ont retrouvé pas moins d'une quarantaine de cartes bancaires, mais pas sûr que les fans de musique qui les ont perdu viennent les chercher, la plupart ont sûrement déjà fait opposition. Parmi ces objets trouvés, il y a aussi pas mal de cartes d'identité et de permis de conduire. Certains ont même égaré leurs clefs de voiture, on se demande bien comment ils sont rentrés chez eux.

D'autres en tout cas sont rentrés pieds nus, comme le propriétaire de cette paire de Birkenstock marron, ou ceux qui avaient perdu leurs chaussettes. Les bénévoles du festival en ont retrouvé une cinquantaine en tout, mais ces orphelines ont fini à la poubelle.

... et même un campement entier

"Le plus insolite, c'est ce sont sûrement ces festivaliers qui nous ont ramené un campement entier lundi après-midi", explique Mathilde, chargée de faire l'inventaire de ces objets perdus. "On ne sait pas où étaient les propriétaires, ils avaient laissé leur campement presque à l'abandon, la tente était à moitié écroulée. Ils auraient peut-être retrouvé leurs affaires, mais d'autres festivaliers ont préféré tout nous ramener, parce qu'à l'intérieur des tentes il y avait toutes leurs affaires, les sacs, les portefeuilles et les portables."

Au total, plus d'une centaine d'objets ont été retrouvés, et seulement un quart ont été restitués pour le moment. Ils attendent leurs propriétaires sur le site du Foreztival à Trelins jusqu'à vendredi midi. Ensuite les festivaliers pourront toujours les récupérer en mairie.