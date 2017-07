Des portraits géants pour mettre en avant les locataires de HLM dans le centre-ville de Dijon

Ils s'appellent, Andrée, Ali, Clément, Jules ou Alexandre ou Mélanie. Ils ont des vies différentes mais un point commun : ils vivent en HLM. Leurs portraits s'affichent en grand dans les rues de Dijon pour casser les clichés. Une première en France.

Vous avez peut-être déjà croisé ces grands portraits dans le centre ville de Dijon : Andrée, Ali, Clément Jules Alexandre ou encore Mélanie ont accepté de prendre la pose sous l'oeil avisé du photographe dijonnais Philippe Maupetit.

Ils ont entre 20 et 83 ans, ont tous des parcours et des métiers différents mais ils ont un point commun : ils tous habitent en HLM, dans les immeubles du bailleurs Grand Dijon Habitat.

Ces portraits veulent montrer la diversité des locataires en HLM. - Philippe Maupetit

Mettre en valeur les parcours atypiques

Ce type d'exposition c'est une première en France. Mélanie Fleury, son mari Alexandre et leurs enfants Noa et Giulia ont accepté de prendre la pose. Après plusieurs déménagements qui les ont mené de Chalon à Chenove, ils vivent aujourd'hui à Fénay, où le couple loue un T4 avec jardin à loyer modéré. Mélanie trouve l'initiative intéressante "Ça nous coûte rien et c'est rigolo. Nous c'est vrai qu'on est plutôt dans le précaire, j'ai pu enfin décrocher un CDI mais sans l'habitat social on pourrait pas se permettre d'habiter ici."

"Ça change un peu des campagnes habituelles, on a les vrais gens mis en avant. Mélanie, locataire.

Pour elle, c'est une bonne façon également de battre en brèche les stéréotypes sur les locataires de HLM : "On peut dire qu'on casse le mythe. On est à la campagne, on est vachement bien. Ça change l'image de la barre HLM. Ici on est tous mélangés, on vit tous très bien ensemble, les gens sont accueillants donc on est très contents d'être ici."

Les portraits ornent les vitrines de magasins fermés à Dijon. - Philippe Maupetit

Vous pouvez découvrir ces portraits jusqu'au 24 juillet dans les rues Piron, Charrue, rue du Bourg et de la Liberté à Dijon. Elles habillent les vitrines des magasins fermés.