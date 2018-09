"Murs mitoyens" : c'est l'exposition insolite qui vient de débuter sur la façade du Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon à deux mois de sa réouverture. L'artiste Sabine Le Varlet y projette chaque soir 222 photos de duos composés de Bisontins d'aujourd'hui et d'oeuvres du musée.

Besançon, France

D'un côté, des peintures, des dessins de Fragonard, Courbet, Géricault ou encore Delacroix, Bronzino et Ingres. Autant d'oeuvres présentes dans la collection du Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon dont la réouverture est programmée le 16 novembre 2018 après quatre ans et demi de travaux de rénovation.

Et de l'autre côté, des portraits de Bisontins de 2018 photographiés à l'intérieur ou aux abords du musée : ouvriers du chantier de rénovation, salariés du musée, agents de la Ville ou encore commerçants et simples passants qui se sont prêtés au jeu en choisissant eux mêmes parmi les œuvres celle qui leur plaisait pour faire la paire.

Mise en scène ludique pour rendre accessible les musées et dépoussiérer leur image "élitiste"

Et au final, côte à côte, un total de 222 duos composés par l'artiste Sabine Le Varlet pour les projeter sur une partie de l'immense façade du Musée des Beaux Arts et d'Archéologie de Besançon, chaque soir de 20h à minuit, du 21 septembre au 31 décembre 2018.

"Murs mitoyens" est ainsi l'intitulé tout naturellement choisi pour cette exposition insolite par la photographe qui est une ancienne élève de l'Institut Supérieur des Beaux Arts de Besançon. Son objectif : "dépoussiérer l'image élitiste des musées en les rendant accessible au plus grand nombre par cette mise en scène ludique".

Résidente du petit village de Thurey-le-Mont (Doubs), Sabine Le Varlet avait déjà réalisé le même genre de juxtapositions photographiques avec les habitants de sa commune en 2015.

