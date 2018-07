Roxane, c’est la poule préférée de Raymond. Blanche et herminée, aux couleurs de la Bretagne.

C’est à elle que ce paysan breton passionné, joué par Guillaume de Tonquédec, déclame des tirades de Cyrano de Bergerac.

Pas moins de onze poules se succèdent sur le plateau pour interpréter la favorite à bec. Impossible de les différencier, pourtant, elles ont chacune une particularité ! Roxane 1 pour les scènes de vol, Roxane 2 quand il faut rester sur l’épaule de Raymond sans bouger…

Manuel Senra et l'une des 11 Roxane, avant une prise à l'Abbaye de Coat-Mallouen (22).

Derrière la caméra, Manuel Senra coache ses vedettes à plumes. Son métier ? « Régleur » ou dresseur d’animaux pour le cinéma et la télévision.

Crocodiles, éléphants, papillons… Manuel a « tout » dressé pour la société « Fauna et Films ». Avec les poules, c’est plutôt facile :

On a un cliqueur, comme un petit boîtier. On clique une fois, elle se concentre. Deux clics et elle prend sa trajectoire comme un avion qui décolle sur la piste de Roissy !