Des poussières de sable du Sahara attendues dans le ciel de la Mayenne

Vous pourriez voir un ciel "orangé" à partir de ce dimanche 21 février et surtout, ce lundi 22 février. De la poussière de sable du désert du Sahara doit traverser la France selon Météo France. Le réseau de surveillance de l'atmosphère Copernicus prévoit que l'ouest de notre pays sera particulièrement concerné, et donc la Mayenne aussi.

Le ciel devrait changer un peu de couleur à cause de ces poussières désertiques. Autre conséquence : la qualité de l'air devrait baisser. Selon Copernicus, "la haute concentration de ces poussières a un effet sur le système respiratoire". La visibilité devrait aussi être réduite à cause d'un ciel rougi ou jauni, et de la poussière pourrait aussi se déposer sur vos fenêtres et voitures.

La France avait déjà été touchée par ce phénomène début février, surtout dans le Sud et l'Est du pays mais pas la Mayenne.