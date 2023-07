Des pythons royaux découverts dans un lac à Empfingen en Bade-Wurtemberg

Ce sont nos confrères et partenaires de la radio-télévision publique SWR qui relatent cette histoire rocambolesque . Depuis le début du mois de juillet, on fait de drôles de rencontres, quand on se baigne dans le petit lac bucolique du Tälesee à Empfingen.

ⓘ Publicité

Les serpent sont soignés dans un centre spécialisé

14 pythons royaux y ont été repêchés, trois d'entre eux étaient morts, un autre est décédé par la suite. Les survivants ont été transportés dans un centre pour animaux abandonnés, où ils sont soignés en Rhénanie Palatinat. Certains souffraient de malnutrition.

Les associations de défense des animaux poursuivent les recherches pour trouver d'autres serpents au Tälesee. La police allemande mène l'enquête. Elle appelle les habitants du secteur à témoigner pour tenter de retrouver ceux qui ont abandonné ces animaux.

Les pythons royaux ne sont pas venimeux

Le python royal mesure en moyenne 1 mètre 20. C'est devenu un animal de compagnie. Certes, il siffle bruyamment quand il se sent menacé, mais il n'est ni dangereux, ni venimeux.