Les rats ont envahi les parcs et les jardins publics à Rouen depuis quelques semaines. Les travaux du centre-ville et les crues de la Seine les ont fait sortir des sous-sols. La ville a commencé une campagne de dératisation.

Ils se baladent tranquillement dans les parcs et les jardins de la ville depuis quelques semaines, et aux abords des poubelles. Les rats ont colonisé les espaces publics, traversant les pelouses et se faufilant sous les bancs, même en pleine journée. le phénomène a été signalé sur l'avenue Pasteur, un peu plus bas dans le parc Verrazane et dans les jardins de l'hôtel de ville.

Fanny et Florent terminent leur sandwich assis sur un banc et dans les buissons derrière eux, on entend galoper les rats :

"On les voit passer dans les allées, sous nos pieds. Ils sont vraiment abondants"

Même constat pour Mathieu qui déjeune dans le parc tous les jours cette semaine :

"Il y en a partout. Ils traversent le terrain de boules, c'est pas sain, quoi !"

Et dans l'espace réservé aux jeux pour les enfants, les parents ne sont pas rassurés. Peggy y vient régulièrement avec sa fille :

"On vient d'en voir deux passer. Tiens, ils passent encore là ! La dernière fois, ma fille Oriane en a vu 7 en une seule journée."

Les crues de la Seine récemment et les travaux sur le réseau d'assainissement en centre-ville ont fait sortir les rats, délogés de leur habitat naturel. Avec le beau temps et les déjeuners sur l'herbe, ils trouvent de quoi se nourrir en surface et ça ne les incite pas à retourner dans les sous-sols. On les voit aussi aux abords des poubelles comme en témoigne cette vidéo tournée par un habitant du quartier Pasteur.

La ville a commencé une campagne de dératisation la semaine dernière. Des boîtes noires (qu'il ne faut pas toucher) ont été installées pour piéger les rats dans les secteurs concernés, mais l'adjointe au maire des quartiers Ouest, Florence Hérouin Léautey demande aux habitants de faire preuve de civisme :

"On laisse les espaces accessibles, mais il faut vraiment que les gens soient vigilants. On déjeune dehors, on pique-nique, c'est très bien mais on ramène ses déchets, on utilise les corbeilles et on ne laisse surtout rien par terre."

La ville a prévu d'installer des panneaux pour informer les habitants, et des consignes ont été données pour vider les poubelles plus souvent.