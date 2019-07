Des Rémoises fabriquent un maillot jaune géant…en tricot

Reims

Elles ne pédalent pas, mais elles tricotent ! A Reims, 40 femmes sont en train de mettre la dernière main à un pari proposé par l'association des maisons de quartiers : un maillot jaune géant, en tricot... Long de 12 mètres et large de 9 mètres, il sera posé sur la place du forum mardi, jour du départ de la 4° étape du tour de France. Ce maillot, on le verra sans doute à la télé, grâce à l'hélicoptère de France Télévisions.

Mettre Reims à l'honneur

Des adhérentes de sept maisons de quartiers se sont mobilisées sur ce projet. Il faut pas mal d'huile de coude ! 250 carrés de 50 cms de coté, qui doivent ensuite être cousus.

En plus il a fallu travailler vite, puisque le projet n'a été lancé que mi-mai. Ces derniers jours, c'est couture, pour rassembler tous les morceaux.

De la patience avant tout ! © Radio France - Philippe Rey-Gorez

Ce sont des heures de boulot, mais surtout du plaisir, dit Monique, rencontrée à la maison de quartier Maison Blanche : « ce qui me plait, c’est qu’on est tous ensemble. On est ensemble pour décider, pour fabriquer, et aussi pour rigoler ! » Les tricoteuses sont aussi heureuses de rendre hommage à leur ville de Reims, d'autant plus que ce sont toutes des grandes fans de la grande boucle !

Après le Tour de France, le maillot en laine sera utilisé pour faire des couvertures, données à des associations