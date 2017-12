Il n'y aura ni foie gras, ni saumon, ni bûche à la crème au beurre sur leurs tables de réveillon! A Noël, les végétariens, végétaliens et autres "vegans" redoublent d'imagination pour composer leurs repas de fête. Un engagement éthique auquel ils tiennent particulièrement.

Un dîner de Noël vegan était organisé ce mercredi dans un restaurant nancéien. Au menu : du tofu façon canard laqué, de la potée lorraine sans lard ni saucisse ou encore de l'estouffade de céréales et lentilles aux marrons. Des idées gastronomiques pour ceux qui souhaitent se passer d'aliments d'origine animale, comme Amélie. Cette nancéienne est "vegan", c'est à dire qu'elle ne consomme ni n'utilise aucun produit issu de l'exploitation des animaux - viande, poisson, lait, fromage, miel, œufs, cuir, laine, etc.

Des alternatives à la viande

A Noël, la jeune femme apportera ses petits plats à la table familiale. Du "faux gras" notamment, du foie gras végétal à base de pois chiche, de noix de cajou et d'huile de coco. "Ça n'a pas exactement le même goût, mais cela n'a pas le goût de souffrance. Au moins j'ai la conscience tranquille", affirme la Nancéienne.

L'association L214, connue notamment pour ses vidéos choc tournées dans des abattoirs, est à l'initiative de ces dîners végétaliens. Pour ses bénévoles, le menu traditionnel des repas de réveillons est une véritable hérésie. "Ce sont, pour nous, des plats qui ne sont pas éthiquement corrects, résume Vincent Hérry, son délégué à Nancy. Normalement, Noël c'est un moment de fête et de joie et on ne pense pas aux millions d'animaux qui sont morts pour ça".

Végétarien, végétalien, vegan, quelle différence?

Un végétarien ne consomme pas de chair animale, autrement dit pas de viande ni de poisson. Un végétalien, exclut de son menu l'ensemble des aliments d'origine animale dont le lait, les œufs ou le miel. Le "vegan" (appellation venue des Etats-Unis) va encore plus loin, en refusant tout produit issu de l'exploitation animale ou testé sur les animaux : le cuir, la laine, la soie ou la cire d'abeille, par exemple.