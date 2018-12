Des restaurateurs de Marnaz inventent le "Mac-ron", le burger revendicatif

Haute-Savoie, France

Pas de viande, ni de tomate et encore moins de de formage. "Le "Mac-ron" c’est du pain et du vide, du vide et encore du vide", explique Anne-Sophie. Restauratrice à Marnaz, elle a créé ce burger avec son compagnon. "Tout cela est parti d’une blague", explique la jeune femme. Référence à l’actualité, le mouvement des "gilets jaunes" et la lutte contre les taxes. "En tant qu’artisan c’est aussi une façon de dire qu’on bosse beaucoup pour pas grand-chose."

1 million de vues

Publiée sur internet, la photo de ce "Mac-ron "a immédiatement fait le tour de la France. "On a dépassé le million de vues", sourit Anne-Sophie. "On ne souhaite pas faire de politique. C’est vraiment une blague avec un petit peu de sarcasme." Et pour aller jusqu’au bout de l’histoire, le couple a fixé le prix de ce burger revendicatif à 30 euros. "Mais on précise que si le client gagne plus de 15 000 euros par mois, nous lui offrons."

On a fait un petit jeu de mot ultra simple (Mac-ron) et cela nous a fait marrer." - Anne-Sophie