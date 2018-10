Amiens, France

Ils ont accepté sans hésiter. À Péronne dans la Somme, une quinzaine de résidents de la maison de retraite Orpéa Saint-Fursy ont posé, l'été dernier, parfois légèrement dénudés, devant un photographe. Un calendrier 2019 avec ces photos sera bientôt en vente.

Assumer son corps

"Les Dieux de l'Ehpad", c'est le titre retenu pour ce calendrier. Le clin d’œil aux joueurs de rugby qui posent nus est totalement assumé. En réalité, aucun résident ne posent vraiment nus, mais Serge, 85 ans, a tout de même fait tomber la chemise. "Ça ne m'a pas gêné, j'ai fait beaucoup de sport étant jeune croyez moi !", affirme-t-il fièrement. Rejane, 75 ans, elle aussi, montre son corps sans problème : "Je suis comme, je suis". Pour sa séance, elle a ressorti une de ses anciennes robes, l'a remontée exprès au-dessus des genoux. Une robe qu'elle n'avait plus porté depuis des années. "Ça fait plaisir" et ça fait remonter "des souvenirs d’antan, de jeunesse, quand j'étais en famille, entre amis".

Serge a posé torse nu pour le calendrier

S'amuser ensemble

Tous les participants reconnaissent avoir passé un bon moment entre eux, de complicité, de bonne humeur. Paulette, 88 ans et demi (elle y tient, s'il vous plaît !) s'est beaucoup amusée : "Avant on ne prenait pas des photos comme ça, on avait pas les moyens d'avoir les appareils qu'il y a maintenant. Maintenant, c'est la vogue". Et ne lui parlez surtout pas des selfies : "Je n'ai pas de téléphone portable, je ne saurais même pas faire !". Ce calendrier, elle a hâte de l'avoir entre les mains. "Je vais le garder dans ma chambre et à ma mort, ce seront mes enfants qui l'auront".

Paulette, résidente de la maison de retraite a dit oui immédiatement au projet Copier

Une autre image des Ehpad

Avec cette opération, la directrice de la maison de retraite, Agathe Thuez espère redorer l'image des Ehpad. "C'est vrai qu'on a une image très négative des Ehpad. C'était aussi l'occasion de dire qu'il s'y passe des belles choses, c'est un lieu de vie surtout". Le calendrier sera en vente dans les prochaines semaines à 10 euros. L'argent récolté permettra d'organiser un séjour thérapeutique au bord de la mer, pour les 84 résidents.

Pour commander votre calendrier, vous pouvez contacter la résidence au 03 22 84 03 34. Son adresse : 28 rue Saint Sauveur 80200 Péronne.