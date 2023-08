Des riverains agacés par le bruit des moissonneuses la nuit à Erquy

Alors que la saison des moissons traine en longueur cette année en raison d'une météo capricieuse, la police municipale d'Erquy a reçu ces derniers jours plusieurs appels de riverains dérangés par le bruit des moissonneuses la nuit.

Elle a même décidé de poster vendredi dernier un message sur les réseaux sociaux pour rappeler que les moissons nocturnes sont autorisées et qu'elles ne sont "pas considérées comme des nuisances sonores".

"C'est vrai que nous avons parfois des gens qui viennent se plaindre du bruit", reconnait Manu qui travaille dans une coopérative de matériels agricoles située près d'Erquy. "Mais si on veut récolter dans de bonnes conditions, on est parfois obligé de moissonner la nuit. On évite d'aller trop près des maisons quand c'est possible mais ça ne se présente pas toujours de cette façon là".

"Le bip bip de marche arrière peut éventuellement être un peu gênant, il faudrait peut-être demander à l'administration de le supprimer. Qu'est ce qu'on fait ? Est-ce qu'on dérange les gens la nuit ou est-ce qu'on écrase quelqu'un ? ", ironise de son côté Nicolas Robillard, patron d'une entreprise de matériels agricoles à Hénansal, non loin d'Erquy.

Un taux d'humidité à respecter

L'entrepreneur explique qu'il ne peut pas faire autrement. "Impossible de moissonner si le taux d'humidité est trop élevé", dit-il. "Quand on a la possibilité de moissonner jusqu'à 3h du matin, on n'hésite pas parce qu'on peut avoir ensuite plusieurs jours sans les bonnes conditions météorologiques".

Les moissons devraient s'achever dans une semaine environ dans le secteur d'Erquy.

