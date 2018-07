A quelques mètres du parking écrasé de soleil de l'aire d'Ambrussum Nord en direction de Montpellier, des tentes en toile et de drôles de touristes. Une quinzaine de romains échappés de la cohorte Cohors Prima Aquitanorum Vet Eq .

Ce sont des bénévoles de l'association Viaromana basée dans le Gers. Pendant deux jours, ils ont posé leur camp sur cette aire, située sur l'ancienne Via Domitia pour une reconstitution grandeur nature.

C'est le groupe Vinci qui leur a proposé de s'installer là, à l'occasion du chassé croisé des juilletistes et des aoutiens.

Jusqu'à ce samedi soir, ces passionnés vont faire découvrir aux automobilistes la manière dont vivaient les soldats de cette cohorte qui a réellement existé entre le 1er et le IIIe siècle après JC.

" On va montrer les armes, la façon dont ils étaient équipés, ce qu'est un bouclier, le tenir, le porter. On va aussi leur montrer des jeux, des jouets et leur faire découvrir les mets qu'ils consommaient".