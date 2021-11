Des fausses cornes de licorne découvertes à Plouhinec

" Mon ami Yann Garniel a fait cette découverte en cherchant des champignons. Il a découvert ces étranges objets sous une souche. On a d'abord cru qu'il s'agissait de fourreaux d'épée. Mais comme il ne s'agissait ni de bois, ni de métal, on a pensé à des rostres d'espadon. " Claude Le Colleter est passionné d'archéologie : " Il est possible que ces rostres aient été planqués là par des pêcheurs de Gâvres, petit port de pêche voisin. Cela couterait assez cher de les dater. Mais pendant une très longue période, du Moyen Âge jusqu'au 19° siècle, les rostres étaient vendus extrêmement cher à des personnes crédules qui les prenaient pour des cornes de licorne, ces animaux magiques qui n'existent pas. Les rostres étaient réduits en poudre et vendues dans les apothicaireries ou les cours royales"