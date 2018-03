Val-de-Marne, France

C’est d’abord à Alfortville que les premières salles de classes ont été mises en vente sur Leboncoin par le collectif Education 94. Ensuite, Champigny-sur-Marne, Créteil, et le Kremlin-Bicêtre, ce mardi ont suivi. Pour Mireille Motte, parent d’élève à Alfortville : "Ces postes de professeurs qui vont être enlevés, ça va faire des classes en moins alors _on s’est dit, pourquoi ne pas les céder sur Leboncoin puisqu’elles sont liquidées par le Ministère de l’éducation nationale_. Le but c’est de donner de la visibilité à ce qui va nous arriver : c’est-à-dire, des classes surchargées en maternelle et à l’école élémentaire". Concernant ce mode d’action : "c’est essentiel de changer les façons de faire et on voit bien à quel point les parents embrayent rapidement, parce que c’est drôle, ça a du sens et c’est partageable facilement".

10 salles en vente à Créteil - Capture d'écran du site Leboncoin

Une chaîne Youtube

Selon le collectif Education 94, il y aura 1200 élèves en plus dans le département du Val-de-Marne à la rentrée de septembre. Contacté par France Bleu Paris, le Rectorat conteste ces chiffres et parle d’une augmentation de 57 élèves. Le Rectorat précise également que "les moyens seront ajustés à la rentrée en fonction des effectifs". "C’est une vraie manipulation" réagit Eric Charles, enseignant à Champigny-sur-Marne et à l’origine d’une chaîne YouTube "C’est une manipulation pour cacher la réalité des choses : il faut faire des économies donc il faut récupérer des postes donc il faut fermer des postes". "Rien que sur Alfortville, nous avons 106 élèves en plus or au lieu d'ouvrir 4 classes on va en fermer une. On a donc un déficit de 5 classes que nous mettons en vente sur Leboncoin".

En jaune poussin pour dénoncer "l’éducation en batterie"

Le collectif qui réunit près de 500 membres un mois après sa création compte mettre en place des actions chaque semaine "pour se faire entendre" comme le précise Marion Audrin, enseignante en maternelle à Alfortville. Ce mercredi, un cortège à vélo partira du gymnase Tony Parker à Charenton en direction des Assises de la maternelle au CNAM à Paris, le tout en jaune poussin "pour dénoncer l’éducation en batterie". "Il faut aussi qu’on ai les parents avec nous, du coup, mobiliser les parents, ça passe aussi par ce genre d’actions là. Il faut être visuel, pour ne pas se faire oublier, on ne veut pas se faire oublier".