Depuis un mois environ, les habitants de Banyuls-sur-Mer (Pyrénées-Orientales) croisent régulièrement la route de sangliers, à la nuit tombée. Si leur présence n'est pas nouvelle sur la Côte Vermeille, elle devient plus fréquente ces derniers temps.

Pourquoi voit-on des sangliers se promener dans les rues et sur la plage de Banyuls-sur-Mer ?

Les sangliers se promènent dans les rues de Banyuls, et parfois sur la plage.

Avez-vous vu ces sangliers ? Depuis quelques semaines, il n'est pas rare que les Banyulencs surprennent des sangliers en pleine promenade dans les rues de la commune à la nuit tombée. Parfois, même, les animaux profitent de la plage. Les vidéos et photos sont partagées en nombre sur Facebook. "J'en croise de plus en plus, ces derniers temps, témoigne Gilles Wassmer, un habitant. Pour l'instant, ça ne gêne pas. Mais si ça continue à proliférer, ça va devenir inquiétant."

Les sangliers font également des dégâts dans les vignes. Le maire de Banyuls, Jean-Michel Solé, a contacté les agents de louveterie pour trouver une solution. "Je ne suis pas spécialement partisan de les tuer, mais il faut qu'ils partent et pour revenir dans leur milieu naturel."

Pourquoi davantage de sangliers ces dernières semaines ?

La présence de sangliers n'est pas nouvelle sur la Côte Vermeille. C'est une zone difficile d'accès pour les chasseurs, avec les vignes en terrasses. Pour une question de sécurité, la forte fréquentation touristique empêche également aux chasseurs de pratiquer normalement.

Il faut aussi considérer la proximité avec l'Espagne. "De l'autre côté de la frontière, on chasse aussi, remarque Jean-Pierre Sanson, le président de la Fédération des chasseurs des Pyrénées-Orientales. Ce sont souvent des chasses privées." Enfin, l'été a été marqué par un gros incendie près de Llança, qui a déplacé les populations d'animaux vers les Pyrénées-Orientales. "Les premières communes concernées par ce transfert sont Cerbère et Banyuls."

Quelles solutions ?

Une réunion est prévue ce 18 novembre entre la Fédération de chasseurs et les viticulteurs, pour faire le point sur les dégâts dans les vignes et envisager des actions.

Jean-Pierre Sanson estime qu'il faut "une solution extrême", à savoir tuer les sangliers. "C'est une priorité. Par expérience, je constate que quand on les repousse des communes, ils reviennent quelques jours plus tard."