Des sapins de Noël en guise de dessert pour les chèvres de Sabran

Vous ne vous êtes pas encore débarrassés de votre sapin de Noël ? Il traîne encore dans le salon ou vit ses dernières heures abandonné dans une cave ? Et vous ne savez pas comment vous en débarrasser... Et si vous le donniez à manger à... des chèvres ? C'est ce que propose un éleveur de Sabran, près de Bagnols-sur-Cèze.

Nicolas Boiteux s'est installé à Sabran il y a six ans, au Domaine De Graillefiot. Il est viticulteur mais vient aussi de lancer un petit élevage de chèvres. Il en a sept. À vrai dire, leur proposer des sapins de Noël en dessert, il n'y aurait jamais pensé, et puis : "J'ai vu une émission télé où ils en ont parlé. Un voisin l'a vu aussi, et il me dit : j'ai deux sapins bio dans la cour, je peux te les apporter ?" Et ça s'est vite avéré un festin : "Elles ont adoré, elles se sont jetées dessus. En deux jours, il n'y avait plus rien. Elles ont un an, elles ne connaissaient pas du tout, donc c'est vraiment instinctif".

Attention quand même... du sapin oui, mais pas n'importe lequel : "du bio uniquement. Du sapin brut". certainement pas des sapins traités, notamment ceux aspergés de neige artificielle.

Alors n'hésitez pas : vous pouvez encore aller déposer vos sapins devant son domaine : "Elles sont preneuses !"