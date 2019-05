Les animaux d'Orlinski s'invitent dans les rues de Nancy

"Il a trouvé sa place là, c'est superbe". Béatrice Thierry, la gérante de l'Autre Galerie admire l'imposant crocodile rouge vif installé sur la pelouse du parc de la Pépinière. Un animal en résine de 4 mètres de long crée par le sculpteur Richard Orlinski. Ses œuvres - un cerf, un hippopotame, un ours, des gorilles baptisés "Kong" - ont pris leurs quartiers ce mardi dans la cité ducale. Elles seront visibles dans les rues mais aussi dans la galerie de la rue Raugraff jusqu'à la fin du mois d'août.

L'ours blanc a été installé devant la gare de Nancy © Radio France - Isabelle Baudriller

Un petit coup de modernité bienvenue"

"Je trouve qu'esthétiquement c'est tout à fait réussi, s'émerveille Jérôme, un passant. _Cela change un petit peu du style de la ville qui est très Renaissance, très 18ème, siècle des Lumière_s, poursuit-il. Cela donne un petit coup de modernité bienvenue". Les badauds s'arrêtent, prennent quelques clichés. Mission accomplie pour l'artiste parisien. "Il y a beaucoup de gens qui n'osent pas pousser la porte des musées donc c'est une démarche qui est très intéressante, explique Richard Orlinski. Cela va dans le prolongement de ce que je cherche : rendre l'art accessible à tous".

C'est aussi le but recherché par la municipalité : permettre aux habitants de s'approprier les œuvres. "On ne peut pas rester indifférent en les croisant, estime Raphaël Vuitton, le conseiller municipal délégué à l'art et à la culture dans la ville. Ce sont des sculptures qui interrogent l'espace urbain et qui permettent une interaction avec les habitants".

L'office de tourisme de Nancy organise une visite guidée d'1h30 lundi 20 mai autour de ces œuvres et du parcours street art de la ville. Départ place de la république à 16h30. 10€. Inscriptions obligatoires.