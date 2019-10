Des seniors mannequins d'un jour à Carentan

Saint-Hilaire-Petitville, Carentan les Marais, France

Certains s'avancent timidement, d'autres envoient des baisers à la foule ou entament même quelques pas de danse en défilant. A l'initiative du CLIC, le centre local d'information et de coordination dédié aux personnes âgées, 20 pensionnaires de maisons de retraites et d'EHPAD de Carentan ont marché sur le tapis rouge, ce jeudi 10 octobre.

Malgré la répétition générale, Marguerite admet qu'elle n'était pas tout à fait sereine. Mais entre la musique - choisie par chacun des mannequins - et les applaudissements du public, l'appréhension est vite oubliée.

L'élégance n'a pas d'âge

L'événement avait lieu dans le cadre de la semaine bleue pour le développement durable : tous les apprentis mannequins portaient donc des vêtements recyclés, issus d'une boutique de mode durable.

Certains participants ont salué la foule avec enthousiasme. © Radio France - Mahaut de Butler

Il y a d'élégants chemisiers, des foulards de soie, des tailleurs ceintrés... Les femmes ont pu profiter d'une maquilleuse et d'une coiffeuse, comme de vrais tops models ! Car même à plus de 80 ans, on est encore coquet, souligne Annie Guillemette, coiffeuse à domicile qui a apporté son aide pour l'événement.

Pour elle, participer au défilé a été "un vrai bonheur", comme pour les organisateurs et les lycéens qui ont accompagné les participants tout au long de la journée. Virginie Flambard est coordinatrice au CLIC : émue, elle se dit prête à recommencer l'aventure après cette première fois réussie.