Des serpents exotiques retrouvés sur le bord de la route dans le Bade-Wurtemberg

C'est une femme qui a fait la découverte vendredi 25 août. Un serpent vivant, et à l'aspect très éloigné des espèces qui vivent dans la région, se trouvait sur le bord de la route entre Breisach am Rhein et Ihringen, dans le Bade-Wurtemberg, à quelques kilomètres de la frontière alsacienne. Alertée, la police a capturé sur place huit autres spécimens.

Ces reptiles sont des "serpents des blés", une espèce originaire d'Amérique du Nord et inoffensive pour l'homme. La police allemande estime qu'ils ont été relâchés délibérément aux abords de la réserve ornithologique. Elle ouvre une enquête, et lance un appel à témoins .

Toute personne qui a aperçu des passants ou véhicules au lieu-dit Hochstetter Feld, vendredi avant 16h en bordure la route communal L114, est invitée à contacter le 0049 761/21 68 92 00.