L'hôtel Drouot organise ce mercredi (13h30) à Paris la vente d'une collection de la marque nantaise Lefèvre-Utile, plus connue sous le nom de LU. En tout, 377 lots sont proposés. Parmi eux, une gouache et encre sur carton de Vicente Bocchino estimée à 25 000 euros.

Nantes

Des boites en fer, des affiches publicitaires, des photos, des dessins, des croquis, de la vaisselle. Près de 450 pièces de la marque de biscuits LU, réparties au travers de 377 lots, sont mises aux enchères ce mercredi à l'Hotel Drouot à Paris. "C'est probablement la plus belle collection au monde dans son genre" prévient Thomas Morin-Williams, l'un des experts de la vente. Ces objets sont issus d'une collection privée appartenant au Nantais Olivier Fruneau-Maigret. Depuis vingt ans, il a acquis des milliers d'objets, dont la plupart directement auprès de la famille Lefèvre-Utile.

"Les enfants à la vitrine" de Vincent Bocchino -

Des pièces de 20 euros à 25 000 euros

Les premiers lots, des emballages modernes de la marque, seront mis en vente à partir de 20 euros. Le premier dessin du Petit Beurre tracé par Louis Lefèvre-Utile est lui estimé entre 2 000 et 3 000 euros. L'oeuvre la plus chère, "Les enfants de la vitrine", une gouache et encre sur carton de Vincente Bocchino, pourrait trouver preneur aux alentours de 25 000 euros.

Premier dessin du petit-beurre -

Le Petit Beurre de LU est le biscuit le plus célèbre de France. Inspiré d'un napperon, ses quatre coins correspondent aux quatre saisons, ses 52 dents aux 52 semaines de l'année et ses 24 petits trous aux 24 heures de la journée.