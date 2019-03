Des spectateurs sous hypnose ce vendredi au concert de Geoffrey Secco à Aix-Les-Bains

Aix-les-Bains, France

"Ce n'est pas une séance de relaxation mais bien un concert conçu comme une véritable séance d'hypnose", Geoffrey Secco prévient, l'expérience musicale de ce vendredi au théâtre du casino d'Aix-les-Bains (Savoie) sera unique. Ce saxophoniste de 39 ans pratique l'hypnose pendant son concert.

Tout le monde est réceptif mais pas de la même façon. Certains spectateurs sont dans un gros trip, ils pleurent d'émotion et de joie - Geoffrey Secco

Geoffrey Secco n'utilise pas la même technique que l'hypnotiseur Messmer. "Parfois quand on conduit une voiture, en train de lire un bon bouquin ou de regarder un film, on est dans un état d'hypnose sans le savoir" explique le musicien, "moi, j'ai envie d'emmener le public dans cet état pour qu'il vive la musique encore plus profondément. Il va faire un voyage initiatique."

"La musique est pensée comme la bande son d'un film et chacun sera le héro de son propre film" - Geoffrey Secco

Le concert est complet pour ce vendredi soir au théâtre du casino à Aix-Les-Bains - Thomas O’Brien

Geoffrey Secco vit aujourd'hui à Paris mais il est originaire d'Aix-les-Bains. Tous les deux ans, il retourne en Savoie, chez lui. "Ce théâtre du casino d'Aix, c'est un peu ma madeleine de Proust, j'y ai fait mes premiers concerts à 10 ans. Il y a toute l'odeur du bois de la scène, des fauteuils en velours. Mon public est aussi spécial, il y a ma famille et mes proches, c'est chouette."

Pour les six-cents spectateurs qui aimeraient se préparer avant le show de ce vendredi soir, le musicien propose de s’entraîner aux états de conscience modifiée avec un fichier audio de trente minutes sur son site internet.