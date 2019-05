Des squelettes et des maisons romaines sur le site archéologique d'Argancy

Argancy, France

Des fouilles archéologiques sont réalisées en ce moment sur la commune d'Argancy (Moselle), à 15 kilomètres au nord de Metz, près d'Amnéville. Depuis avril, les scientifiques de l'INRAP (Institut National de la recherche archéologique préventive) effectuent des fouilles sur un terrain de plus de 5500 m² qui doit recevoir l'année prochaine un lotissement de 36 habitations.

Le squelette d'un enfant retrouvé sur le site archéologique de Argancy (Moselle) dont le crâne est écrasé. © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les ossements d'un petit poulain datant de l'époque carolingienne (VIIIe-Xe siècle) © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Plusieurs vestiges ont été découverts, datant de plusieurs époques différentes. Les plus anciens remontent à la Protohistoire (800 ans avant J.-C.), entre l'age du Bronze et les Gaulois. Deux bâtiments gallo-romains ont été découverts, faisant partie d'une villa agricole. Parmi les vestiges, un four à pain très bien conservé qui servait à cuire le pain et les aliments.

Un four à pain datant de l'époque gallo-romaine (Ier-IIIe siècle) à Argancy © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les chercheurs de l'INRAP ont découvert un four à pain d'une villa gallo-romaine © Radio France - Roméo Van Mastrigt

Les fouilles continuent jusqu'à début juin. Les travaux du lotissement devraient commencer en septembre ou octobre 2019 et durer plus d'un an.