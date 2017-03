Des stars du foot et du rugby pour remplir le stade Jean-Dauger : un pari caritatif !

Les légendaires Verts de 1976 au grand complet, des champions du monde 1998, des anciennes gloires des Bleus, des internationaux de rugby et des anciens joueurs à XV de Bayonne et Biarritz sous le même maillot en juin à Bayonne. Tous réunis en faveur de la recherche contre l'arthrite juvénile !

La cause est chère à Christian Sarramagna, le Bayonnais ancien membre de l'équipe de France de football, et Dimitri Yachvili, l'ex-joueur du BO et du XV de France. Les deux hommes, figures du sport au pays basque ont également en commun d'être directement touchés par une maladie méconnue. Justine, la fille de l'ancien rugbyman, et Lou la petite-fille de Christian Sarramagna, 8 ans toutes les deux, sont atteintes d'arthrite juvénile, une maladie très handicapante dont sont atteints entre 2000 et 5000 enfants en France :

Notre petite fille est vraiment très touchée, toutes ses articulations le sont. J'ai une pensée pour la fille de Dimitri et tous ces enfants, parce que croyez moi c'est pas facile tous les jours. — Christian Sarramagna

Récolter au moins 50.000 euros pour la recherche

Entourés d'amis, comme Jean-Michel Larqué, autre ancien Vert installé au Pays Basque, ou Francis Salagoïty, président de l'Aviron Bayonnais Rugby Pro, ils ont monté l'association "Une ballade pour Justine & Lou". La championne de tennis Nathalie Tauziat, qui réside à Anglet, et son mari l'ancien pilotari Ramuntxo Paulerena, n'ont pas hésité eux non plus à s'engager :

J'ai de la chance, j'ai 3 enfants pour l'instant, je touche du bois, elles sont en super santé, et quand je vois les problèmes qu'ont mes amis ça me touche particulièrement (...) donc avec mon mari on a décidé de s'investir dans l'association — Nathalie Tauziat

Nathalie Tauziat, Peyo Labéguerie, Dimitri Yachvili et Christian Sarramagna (de gauche à droite), membres fondateurs de l'association "Une Ballade pour Justine & Lou" © Radio France - Thibault Vincent

Autour de l'association, l'objectif est de rassembler des dizaines de partenaires et des milliers de personnes les 8, 9 et 10 juin 2017 autour d'un événement caritatif de très grande ampleur, sportif et festif, pour mettre en lumière la maladie et récolter des fonds. Et malgré un budget conséquent de 200.000 euros Peyo Labéguerie, cheville ouvrière de l'association, est persuadé de réussir le pari fixé, récolter au moins 50.000 euros pour la recherche :

On a une superbe affiche le samedi (...) originale. Après les partenaires sont assez sensibles à la maladie, et en particulier la maladie infantile et donc proposer une démarche de partenariat avec ces entreprises n'est pas trop compliqué en soi

Et pour réussir ce pari, Christian Sarramagna et Dimitri Yachvili ont puisé dans leurs carnets d'adresses. Comme vous l'annonçait France Bleu Pays Basque le 9 janvier, l'ancien ailier gauche bayonnais du grand Saint-Etienne des années 70 a obtenu l'accord de tous ses anciens coéquipiers verts de l'épopée de 1976, conclue par une courte défaite lors d'une finale de Coupe d'Europe de légende face au Bayern de Munich :

Les Verts de 76, les champions du Monde 98, Pottoka et Kalakan à Jean-Dauger

Au menu des 3 jours : soirée nostalgie, le jeudi 8 juin, aux côtés des anciens Verts, réunis pour la première fois au Pays Basque, dans l’hôtel-restaurant d'André Darraidou, l'un de leurs plus grands fans, à Espelette. Puis compétition de golf sur le parcours de Bassussary le lendemain, aux côtés d'autres anciennes gloires du ballon rond, notamment les champions du monde 1998 Laurent Blanc, Christophe Dugarry ou Christian Karembeu, et d'ex-internationaux de l'ovalie.

Le clou des festivités est prévu le samedi 10 à Bayonne. Les membres de l'association se donnent l'objectif de remplir le stade Jean-Dauger (16.934 places, dont 13.200 assises) avec un programme de choix : deux courses à pied sur la piste d'athlétisme pour les enfants de 8 à 14 ans avec des lots offerts et un préparateur de choix en la personne de Pottoka, la très populaire mascotte de l'Aviron Bayonnais ; un concert du groupe basque Kalakan devenu célèbre dans le monde depuis sa tournée avec Madonna en 2012 ; et enfin un match entre stars du sport.

On essaie de profiter un peu de notre passé, de ce que l'on a vécu en tant que sportifs de haut niveau, pour essayer de mettre en place quelque chose de bien. Il faut que ce soit vraiment un bel évènement qui attire et intéresse les gens, (...) c'est une aide qu'on demande de leur part. — Christian Sarramagna

Anciens de l'Aviron et du BO sous un même maillot

Là encore, les organisateurs font preuve d'originalité. Pas question de trancher entre match de charité de football ou de rugby, ce sera les 2 ! Du ballon ovale pour la première mi-temps au ballon rond pour la seconde s'affronteront deux sélections, celle des footballeurs de Chrisitian Sarramagna avec les Verts de 1976, des champions du monde 1998 ou encore les Jean-Pierre Papin, Alain Giresse et Jean Tigana et celle inédite des rugbymens de Dimitri Yachvili.

Le demi-de-mêlée du XV de France et du BO regroupera pour la première fois sous le même maillot, hors XV de France, d'anciens joueurs biarrots et bayonnais, les deux clubs voisins et rivaux qui offrent depuis 1 siècle au rugby français ses plus beaux derbys. Reste à convaincre les supporters de se réunir eux aussi pour la bonne cause.

C'est un peu original de nos jours de réunir ces deux clubs, mais lorsqu'on m'a demandé de faire la sélection c'est venu instinctivement, (...) ça va être sympa. Après je ne suis pas là pour réunir ou séparer qui que ce soit, on est là pour une cause qui touche les enfants ! — Dimitri Yachvili

Des maillots des Verts et des Bleus aux enchères

Des maillots Manufrance des Verts de 1976 et de l'équipe de France de football offerts par le sélectionneur bayonnais des Bleus, Didier Deschamps, seront également mis aux enchères en marge de la manifestation, et des maillots de toutes les équipes de Ligue 1 et Ligue 2 de football seront à gagner lors d'une tombola au stade Jean-Dauger. Tous les bénéfices seront reversés à la Fondation Arthritis qui récolte des fonds pour la recherche dans le domaine des maladies articulaires, dont l'Arthrite Juvénile Idiopathique et pour l'équipement des personnes les plus atteintes.

Les places pour la journée du samedi 10 juin, dont les tarifs iront de 5 euros (enfants) à 20 euros, seront mis en vente sur le site de l'association "Une Ballade pour Justine & Lou" dès sa mise en service prévue pour le début avril, ainsi qu'au stade Jean-Dauger le jour J.