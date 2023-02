Des stars sud-coréennes à Montpellier pour le tournage d'une émission de télé-réalité

7 stars sud-coréennes ont tourné une émission de télé réalité à Montpellier. Des acteurs, des chanteurs, dont deux membres d'un boys band sud-coréen Seventeen. Dino et Jeonghan avaient d'ailleurs été repérés et filmés dans les rues du centre-ville par des fans de Kpop lors du tournage pendant la semaine du 6 février.

ⓘ Publicité

Le principe de l'émission qui a été tournée ? Mettre en scène ces célébrités, très connues dans leur pays et à l'international, qui découvrent des lieux emblématiques de Montpellier et la gastronomie de la région Occitanie.

Des célébrités de la Corée du Sud à Montpellier

Dans cette émission nommée Lampe Magique, ces artistes découvrent des lieux emblématiques de Montpellier. Ils se baladent dans l'Écusson, visitent La Place de la Comédie ou encore la promenade du Peyrou.

Sans oublier la gastronomie ! Ces acteurs et chanteurs ont été filmés lors de repas au restaurant de l'Arbre Blanc où ils ont dégusté des lamelles d'encornets en bourride avec des pommes grenailles. Ils sont aussi allés à l' Ébulittion, un gastronomique de l'Écusson. Ils ont notamment déjeuner un pot-au-feu de coquillages avec des huîtres de Bouzigues. Accompagné, bien sûr, du vin de la région. Du rouge produit au Mas de Daumas Gassac, à Aniane.

Lors du tournage, ces lieux n'ont pas été privatisés. Ces célébrités sud-coréennes ont mangé au milieu des autres clients. "Ils avaient leur table où ils avaient installé des petites caméras. Il y avait aussi un trépied avec une caméra de plus loin, qui les filmait Et ils ont commandé comme des clients classiques. On leur a servi un déjeuner gastronomique. Pour nous, c'était juste histoire de leur faire vivre une expérience culinaire" raconte Coralie Semery, co-gérante du restaurant Ébullition à Montpellier.

Une publicité gratuite à l'international pour la ville

Cette émission a notamment été rendue possible grâce au bureau des tournages de la métropole qui a apporté une aide administrative. Mais la métropole n'a pas déboursé un euros pour faire venir ces célébrités. La production de l'émission voulait mettre en avant ces stars en voyage et en découverte de cette ville du sud de la France.

Ce qui représente une publicité gratuite et réjouit Clare Hart, vice-présidente à la métropole de Montpellier en charge du rayonnement international. "L'idée c'est de pouvoir situer Montpellier sur la carte du monde. De montrer l'attractivité de Montpellier, montrer le soleil, les espaces verts, la gastronomie. Finalement, on montre le meilleur de nous mêmes et on amène ça à l'autre bout du monde. Donc par la force des choses, ça attire et ça va faire venir des Coréens sur notre territoire. Et ce type de valorisation de la ville de Montpellier, ça vaut de l'or. Pour nous, c'est tout bénef, comme on dit."

L'émission, divisée en six épisodes d'une heure, sera diffusée en streaming vidéo sur internet, fin mars - début avril.

loading

loading