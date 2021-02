Des supporters de l'OM appellent à boycotter Uber Eats, sponsor du club

C'est une nouvelle action des supporters de l'OM dans le bras de fer qui les opposent à la direction du club et à son président Jacques-Henri Eyraud. Depuis ce jeudi matin, plusieurs supporters influents sur les réseaux sociaux appellent au boycott de la plateforme de livraisons de repas Ubert Eats. Ce n'est évidemment pas un hasard : Uber Eats est l'un des sponsors majeurs du club, présent sur les maillots des joueurs. Les supporters encouragent même à utiliser l'application concurrente Just Eat.

Il faut être le caillou dans sa chaussure- pour OManiaque

Symbolique ? Peut-être, mais efficace. Le message a été relayé par milliers au cours de la journée. "Nous ne ferons peut-être pas tomber Eyraud, mais impossible de rester inactif" écrit OManiaque, suivi par plus de 65.000 personnes sur Twitter. Il ajoute : "Il faut être le caillou dans sa chaussure".

Les supporters phocéens demandent à Uber Eats de "se désolidariser publiquement" et "faire pression à votre niveau pour que Messieurs Eyraud et Ouvrard (le directeur général de l'OM) respectent l'identité du club et des marseillais".

La plateforme concurrente Just Eat n'a pas hésité à profiter avec humour de la situation.

Plusieurs comptes de supporters annoncent une nouvelle action numérique ce vendredi à 10 heures.

Cette semaine, les internautes supporters de l'OM avaient déjà demandé à leurs soutiens de se désabonner des comptes de l'OM et de Jacques-Henri Eyraud. Une action suivie par des milliers de personnes.