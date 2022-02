Des télécabines de ski des Alpes dans une brasserie de Louviers

Le Café du parvis à Louviers (Eure) a ressorti pour l'hiver ses cabines de ski sur sa terrasse. Une façon de recycler un authentique matériel et d'animer le centre-ville, à deux pas de l'église Notre-Dame.

Louviers, sur le plancher des vaches avec son altitude moyenne de 26 mètres, prend des airs de station alpine. Il y a deux ans, les patrons du Café du Parvis, à deux pas de l'église Notre-Dame du XIIIe, en cours de restauration, ont investi 11.000 euros dans des télécabines, "des vraies cabines qui ont été achetées sur le domaine des Trois Vallées" indique la patronne Sandrine Mazure, avec des inscriptions Courchevel, Les Ménuires ou Val-Thorens.

Sanndrine Mazure a récréé une ambiance station de sports d'hiver © Radio France - Laurent Philippot

Une façon originale pour la patronne de dynamiser le centre-ville de Louviers : "Les clients sont fans, les enfants aussi, c'est une petite attraction dans notre ville qui se bouge toujours" souligne la commerçante.

Des cabines pour quatre ou six personnes

Des tables en bois ont été installées autour desquelles de quatre (dans les télécabines) à six convives (dans l’œuf) peuvent prendre place. "Il y a le chauffage, il y a la lumière, on peut y recharger son téléphone" détaille Sandrine Mazure qui s'est appuyée sur des entreprises locales pour la réalisation des travaux et pour stocker les cabines, une fois l'hiver passé.

La cabine est dressée, elle n'attend plus que les clients © Radio France - Laurent Philippot

Il n'y a ps de supplément pour prendre une verre, déjeuner ou dîner dans ces cabines, les prix sont les mêmes qu'en salle. Pas de raclette ou de fondue savoyarde à la carte, pas de crêpe Gigi non plus, mais comme Sandrine Mazure a de la pâte et du sucre, le dessert est tout trouvé !

