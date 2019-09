Des teufeurs réveillent des poules dans la nuit

Une free-party géante près de Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor) a réuni plus de 900 personnes. Les poules aux alentours ont passé une très mauvaise nuit.

Saint-Fiacre, Côtes-d'Armor, France

Plus de 900 personnes étaient rassemblées ce week-end près de Saint-Fiacre (Côtes-d'Armor), au lieu-dit du Kerloc'h, pour une gigantesque free-party. Le rassemblement était autorisé et encadré par les forces de l'ordre. Les teufeurs avaient ramené une cinquantaine de véhicules pour pouvoir profiter des basses sorties des enceintes. Cependant, les hauts-parleurs n'ont pas ravi les oreilles du voisinage : plusieurs particuliers ont porté plainte auprès des autorités. Le motif ? La musique et les vibrations auraient réveillé ... leurs poules. En effet, plusieurs élevages de poules aux alentours auraient été perturbés dans la nuit provoquant un autre genre de musique.