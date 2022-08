Des dizaines de tonnes de glaçons fabriquées près de Dijon

C'était l'accessoire indispensable de cet été 2022 caniculaire. Certains les appellent "cailloux" ou "casse-croûtes de pingouins" : les glaçons, cet or givré. Chez vous, facile, un peu d'eau au congélateur, et l'affaire est réglée. Mais les restaurants, les bars, ou même des particuliers pour certains évènements ont quotidiennement besoin de dizaines de kilos. Reportage dans l'une des rares entreprises de Côte-d'Or - voire de Bourgogne - qui fabrique des glaçons : la Glacière dijonnaise, une branche de la Brasserie des Trois Fontaines, basée à Bretenière au sud de Dijon.

"On vient en renfort"

La production est effectuée par deux machines, l'une pour la glace pilée, l'autre pour les glaçons. L'entreprise utilise "de l'eau potable, du réseau", explique le gérant Virgile Berthiot : "On enlève les pesticides, les nitrates, pour que ce soit de l'eau de bonne qualité". Une qualité dite "alimentaire", sans adjuvants, viable pour rafraîchir les boissons ou les cocktails. Cette glace made in Bretenière est aussi utilisée dans les seaux pour refroidir les bouteilles, ou dans les étals des traiteurs pour poser les verrines. Une fois produite par la machine, la glace est manuellement rangée dans des sacs, puis stockée - au maximum un an - dans une chambre froide, où la température est maintenue entre -2 et -4 degrés.

Cet été, la demande était élevée, surtout à cause de soucis techniques chez les professionnels. "Souvent, dans les bars, les machines à glaçons sont mises dans des espaces où il n'y a pas beaucoup d'air mais une température élevée. Parfois, c'est du matériel qui n'est pas adéquat, qui se met en sécurité, qui n'arrive plus à chauffer, avec des pièces qui cassent, explique le gérant Virgile Berthiot. On vient les renforcer, 30, 40 voire 50 kilos pour passer deux jours ou sur un gros évènement". L'entreprise livre sa glace en Côte-d'Or, mais aussi en Saône-et-Loire, dans le Doubs ou l'Yonne. Jusqu'à trois heures de route de Dijon, soit l'autonomie de leurs camions réfrigérés.

Le glaçon est très recherché, d'autant plus qu'il est coûteux d'en produire en grande quantité. "Il y a aussi des professionnels qui avaient du matériel mais à qui cela coûtait trop cher et qui ont arrêté. Je pense à une grosse société à Besançon, qu'on alimente toutes les semaines avec 200 à 400 kilos de glace pilée, qui est redispatchée pour des petites supérettes". En plus des sacs de dix kilos, l'entreprise de Virgile Berthiot propose également des sachets de trois kilos pour les particuliers (comptez six euros).

Trente tonnes de glace par an, bientôt cinquante ?

"Cette année on va arriver sur une trentaine de tonnes. On n'est pas au maximum de notre capacité puisque les machines ne tournent pas 24h/24. On peut aller jusqu'à 50 tonnes de production". 50 tonnes ... pour l'instant. L'entreprise prévoit de se développer encore cet hiver, avec l'achat d'une nouvelle machine (pour faire 500 kilos de glace pilée par jour) et l'installation de deux nouvelles chambres froides, afin d'atteindre une capacité de production de 100 tonnes par an.

La Brasserie des Trois Fontaines existe depuis le début des années 2000 pour la partie bière. La production de glaçons a été lancée en 2019, à partir d'un constat. "Pour un évènement familial j'ai cherché des glaçons, et je me suis rendu compte que c'était très compliqué d'en trouver, relate Virgile Berthiot Je me suis penché sur la question, et j'ai vu que sur la Bourgogne il y avait très peu de fournisseurs en glaçons". L'activité est lancée, même si la pandémie de Covid-19 vient contrecarrer les plans. "Pendant deux ans, c'était un peu compliqué, toute la partie évènementiel, traiteur, était vraiment à l'arrêt. Cette année, on voit déjà la demande qui grossit", affirme le gérant.