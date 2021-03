Des Toulousains en passe de construire le drakkar le plus rapide du monde

Il y a 10 ans, des étudiants en prépa ingénieur se lancent dans leur passion commune, les drakkars. Ils fondent le collectif BATAR (Bátar signifie bateau en islandais) qui regroupe des passionnés, des bricoleurs et des ingénieurs. Ils forgent leur savoir aux côtés des professionnels du bateau scandinaves pour construire leur propre drakkar. Depuis 2010, la Compagnie Bátar en a construit deux.

Dix ans d'expérience dans la construction et dans l'apprentissage du drakkar plus tard, le collectif s'est lancé un défi : construire le drakkar le plus rapide du monde pour faire la traversée de l'Atlantique en partant de Toulouse.

Toulouse - New York en drakkar

En partant de Toulouse au printemps 2024, l'équipage espère rallier la ville américaine de New York en un mois et demi en passant par le Nord comme les premiers Vikings l'ont fait en l'an mille. Il y aura aussi des escales en Islande, aux Îles Féroé, au Groenland ou encore au Canada allant de deux à six jours maximum.

Deux expéditions dans les pays nordiques dont une en drakkar ont soudé le collectif qui ne cesse de s'inspirer du savoir-faire scandinave en apportant la touche toulousaine des ingénieurs et en utilisant des matériaux plus modernes.

Vous aussi, participez à la construction du bateau

Un projet ambitieux d'une telle ampleur ne pouvait pas rester secret. Après la construction de deux drakkars et des voyages au Danemark et en Norvège, les neufs membres de l'association ne pouvaient pas construire ce troisième drakkar sans aide.

Il n'a pas encore vu le jour, mais on connaît déjà son nom : "Batar Orkan" (qui signifie ouragan en islandais). Thomas Devineaux, président de l'association Bàtar explique comment il a besoin de vous sur ce projet.

"Que vous soyez curieux, passionné, bricoleur, une entreprise avec un sponsor, nous avons besoin de vous. Ce projet à un coût, il s'élève à deux millions d'euros. Le drakkar sera construit au cœur de la ville, sur la Garonne, comme un chantier à ciel ouvert au public. Ce sera LE drakkar toulousain !"

Un drakkar Made in France avec des caractéristiques impressionnantes : "Le drakkar le plus rapide du monde, avec lequel nous allons traverser l'Atlantique, fera 28 mètres de long et une vitesse allant de 16 à 26 nœuds. La construction démarrera en été 2021 et s'achèvera en 2023. S'en suivra une phase de préparation d'équipage et des tests dans l'Océan Atlantique pour une traversée au printemps 2024".

Vous pouvez suivre les péripéties de nos vikings toulousains sur Youtube, Facebook et Instagram.