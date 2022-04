Des Toulousains vont traverser l'Atlantique en drakkar

Pour construire le drakkar le plus rapide au monde, les Toulousains de la compagnie Bátar (bateau en islandais) ont pris leurs quartiers à la Cale de Radoub, à Toulouse. Un lieu emblématique, classé monument historique, réservé habituellement à la maintenance, sauf pour le drakkar, seul bateau à y être construit.

Ce sera le troisième bateau viking construit par la compagnie Bátar, mais cette fois avec ils vont traverser l'Atlantique. L'itinéraire n'a pas été choisi au hasard. "C'est une traversée mythique, explique Thomas Devineaux le capitaine du projet. C'est la première de l'Europe, du vieux continent, à l'Amérique. Les vikings ont découvert le nouveau monde 500 ans avant Christophe Colomb. C'est une traversée difficile, donc une occasion de montrer les performances de l'équipage, du bateau, dans un environnement hostile et unique."

Battre des records

Avec ce troisième projet, les Toulousains veulent franchir une nouvelle marche. "Plus vite, plus gros et plus loin, on est passé de 5, 12 à 28 mètres aujourd'hui, raconte fièrement Thomas Devineaux. Aujourd'hui, on est capable de traverser la mer entre le Danemark et la Norvège. Là on veut traverser l'océan, donc on change de dimension."

Un défi mais surtout une expédition, pour découvrir des territoires reculés, "ça va nous permettre d'aller dans des zones où l'on a pas l'habitude d'aller. Les îles Féroé, l'Islande, le Groenland, de voir l'état de la nature, on verra si on voit peu ou pas de glace à ce moment là."

250 participants à la conception et la construction, 35 membres d'équipage... Le projet est ouvert à tous, "on cherche des personnes motivées", pour s'inscrire, il faut aller sur le site de la compagnie Bátar. Le drakkar Orkan, "bateau ouragan" littéralement en islandais, prendra la mer direction l'Amérique au printemps 2024.