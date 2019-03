Pour nettoyer les fientes des pigeons, des travaux commencent sur l'Eglise de Guéret

La mairie de Guéret (Creuse) vient de lancer des travaux sur l'Eglise Saint-Pardoux en Marche. Pendant cinq mois, des entreprises Limougeaudes et Creusoises vont nettoyer les clochers, réparer les vitraux, et changer les abat-sons. Des travaux qui vont coûter plus de 130 000 euros à la ville.

Vous avez peut-être remarqué un échafaudage devant l'Eglise Saint-Pardoux en Marche à Guéret (Creuse). La mairie lance des travaux qui devraient durer cinq mois et coûter 131 000 euros. Le point de départ de ces travaux, c'est le puit de lumière obstrué par les fientes des oiseaux.

Les fientes des oiseaux cachent la lumière dans l'Eglise creusoise © Radio France - Nina VALETTE

Et la lumière fut

Quand vous levez la tête dans l'Eglise Guérétoise, impossible de voir la lumière. Pourtant, il y a bien une coupole sur le toit. Mais au fil des années, les fientes des pigeons qui se sont installées sur le clocher, ont recouvert la vitre en plastique. Clairette une fidèle qui vient deux fois par jour, n'avait même pas vu l'ouverture : "C'est une vitre ? Je croyais que c'était une grille. Ça par exemple" lance la retraitée.

Pire, la structure n'est plus étanche et laisse passer les excréments et les plumes des oiseaux. "Tous les matins, _je dois retirer les fientes et les plumes sur les bancs_" raconte Christian Dequidt le curée de la paroisse avant d'ajouter : "Ca ne fait pas longtemps que je suis là, mais je n'ai jamais vu la lumière passer par la vitre".

Christian Dequidt le curé de la paroisse enleve les fientes de pigeons le matin dans l'Eglise guérétoise © Radio France - Nina Valette

D'une pierre deux coups

Quitte à installer un échafaudage, la ville de Guéret va multiplier les travaux. Les changements et réparations de vitraux et des abat-sons (les planches en bois dans le clocher) sont au programme. Au total, les travaux seront effectués par trois entreprises limougeaudes et une creusoise. "Pour les pratiquants ce n'est pas du tout conforme notamment pour les normes d’hygiène" explique Serge Cedelle, l'adjoint au maire de Guéret en charge des travaux.