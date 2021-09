Des trésors préhistoriques des grottes d'Oxocelhaya vendus aux enchères à Paris

Des trésors de l'art archéologiques seront proposés à la vente, des pièces issues de fouilles dans les grottes d'Isturits et d'Oxocelhaya. Le Musée Basque de Bayonne a été alerté par le ministère de la Culture et mène une enquête pour vérifier que certains objets ne proviennent pas de ses fonds.

C'est une partie de la préhistoire du Pays Basque qui va être mise aux enchères à la fin du mois. Des pièces préhistoriques des grottes d'Isturits et d'Oxocelhaya vendues à l'hôtel Drouot. Ces objets appartenaient à l'archéologue et collectionneur François Bigot, et parmi eux se trouve une dizaine de lots en provenance des grottes basques. Les pièces sont issues des fouilles menées par le comte et la comtesse de Saint Périer durant la première moitié entre 1928 et 1959.

Cette vente aux enchères met le monde de la culture, de la recherche et du patrimoine en émoi. A ce jour, c'est le musée d'Archéologie Nationale de St Germain en Laye qui dispose de la plus importante collection de d'objets provenant des fouilles d'Oxocelhaya : plus de 45.000 pièces dont 3.000 œuvres d'art mobiliers données par les époux de Saint-Périer. Parmi ceux proposés à la vente pour être dispersés, des harpons, des pointes de sagaies, des outils, et encore des burins, des lames ou des grattoirs. On y trouve aussi des objets confectionnés à partir d'os d'animaux, avec de remarquables gravures datant d'il y a plus de 10 mille ans.

C'est dans les grottes d'Istruitz qu'on a trouvé la plus vieille flûte au monde © Maxppp - Jean-Daniel Chopin

On s'attend à ce que les prix s'envolent jusqu'à 5.000€ ou 30.000€. Le monde de la recherche est choqué, comme l'archéologue Pablo Martikorena de l'université de Toulouse, il demande "que cela reste dans le circuit des établissements publics et que ça puisse être partagé, que ça soit en terme de recherche ou de valorisation. C'est un patrimoine qui nous appartient à tous et qui doit rester à tous". Cette vente tourneboule aussi le Musée Basque de Bayonne, alerté par un courrier du ministère de la Culture. Il mène d'ailleurs une enquête pour vérifier que les objets mis en vente ne proviennent pas de ses collections : les époux de Saint-Périer lui avaient donnée 200 pièces en 1947. La directrice du musée assure qu'elle fera tout pour acheter l'omoplate d'un animal avec une tête d'auroch gravé sur un côté et un cerf sur le revers. Le musée qui dispose d'un droit de préemption, mais au prix le plus élevé atteint aux enchères et ça n'est pas sûr qu'il en ait les moyens.

La vente de 11 lots d'objets en provenance des grottes d'Oxocelhaya est prévue les 28 et 29 septembre, à l'Hôtel Drouot à Paris