Confinement : des tutos pour se protéger des accidents domestiques

Il suffit de peu de choses pour se mettre en danger chez soi. Un détecteur de fumée mal placé ou sans pile, un garage qui se transforme en fourre-tout, ou ne pas connaitre le fonctionnement d’un extincteur. Chaque année les accidents domestiques font 20.000 morts en France. Alors, pour mettre notre temps à profit pendant le confinement, le Mayennais Bruno Beuneux s’est lancé dans la réalisation de tutos.

Chargé de sécurité sur de nombreux événements du Grand Ouest, la culture du risque fait partie de son quotidien. « Avec le confinement, je me suis dit que de nombreuses personnes allaient bricoler chez elles, et je ne voulais pas qu’elles se blessent et aillent encombrer les urgences », explique cet ancien Sapeur-Pompier.

Pour découvrir comment manier un extincteur, tester votre connaissance des numéros d’appel d’urgence, ou encore apprendre à domestiquer le gaz, rendez-vous sur sa page Facebook et chaine You Tube. Des vidéos qui traitent de sécurité, sans être anxiogènes, puisque vous verrez notamment Bruno… déguisé en un célèbre super-héros !