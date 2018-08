"On n'entend même plus les enfants !". Les petits partent à la découverte du camp et oublient leurs tablettes numériques, où ils regardent habituellement films et dessins animés.

Saint-Christol, France

Pour fêter l'anniversaire d'une de ses filles, Colette, originaire de Lille (Nord), a emmené toute sa famille dans un gîte de tipis à Saint-Christol, près de Lunel. _"_Le but était de nous retrouver en famille car on habite tous dans des endroits différents. Il fallait qu'on se rejoigne dans un endroit où l'on ne pense qu'à nous, qu'à se parler et où on pourrait oublier le quotidien".

Ces retrouvailles implique de laisser de côté les smartphones et les tablettes, car il n'y a aucune connexion à Internet. "Au début, les enfants ont réclamé les tablettes, parce que leur réflexe du matin c'est de regarder un film. Finalement _on leur a dit d'essayer de s'occuper autrement_. Maintenant ils ramassent des bestioles, ils jouent avec les chiens... À aucun moment il nous ont réclamé un film ou un dessin animé, on ne les entend même plus !".

Cette transition est aussi redoutée par les adultes. Mais Victoire, 26 ans, l'une des filles de Colette, a réussi à se décrocher de son téléphone : "Je ne l'ai utilisé que pour prendre des photos, mais pas pour passer d'appel. Il n'a pas d'utilité donc il reste dans le tipi".

La famille de Colette, réunie pour un anniversaire, profite des retrouvailles. Certains téléphones portables sont à l'écart sur la table, d'autres restent dans les tipis. © Radio France - Harmony Bouvier

Olivier et sa femme Karine accueillent chez eux des touristes depuis cinq ans. Ils leur mettent trois tipis à disposition. "Le but du gîte n'est pas de dire "Les téléphones sont confisqués". Mais quand on est dans un lieu comme celui-là et qu'on rencontre des personnes que l'on ne connaît pas forcément, _on a autre chose à faire que d'aller sur Facebook !_".

Pour le couple, l'environnement du gîte incite à une forme de déconnexion, et donc à rétablir du lien social : "L'une des ses particularités est que les habitats sont disposés en rond autour d'une petite place centrale. Le soir, nos visiteurs se retrouvent autour du barbecue, qui est au milieu de la place, et en deux jours, ils deviennent les meilleurs amis du monde !".

Le gîte peut accueillir jusqu'à 15 personnes. Il est fréquenté par des familles, des groupes d'amis et aussi des enfants qui viennent de centres de vacances.