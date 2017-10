Des vaches s'essaient au football à Felletin

Drôle de spectacle ce mardi midi sur le terrain de football du lycée du bâtiment de Felletin. Un troupeau de vaches évadé d'un champ mitoyen est venu vérifier si l'herbe était plus verte chez le voisin.

"Je revenais de ma pause déjeuner quand j'ai vu quelques jeunes qui regardaient vers le stade. J'ai alors aperçu un troupeau de vaches en train de brouter sur le terrain de football du lycée", raconte Marjolaine Dumontant, chargée de communication au LMB de Felletin, "une trentaine de bêtes avaient pris place sur le stade Pierre Noêl, un des terrains du lycée".

"On a dû appeler l'agriculteur pour qu'il puisse rapatrier son troupeau mais les vaches ont involontairement fait de l'éco pâturage ! Quelque chose qui se fait de plus en plus en France et pourquoi pas bientôt ici !" L'histoire ne dit pas en revanche si les bovins ont laissé le terrain intact (mais quelques bouses pourront toujours faire de l'engrais). La direction du lycée a en tout cas réagi avec humour en publiant les photos sur les réseaux sociaux.