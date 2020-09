Des verres écocup vendus aux ferias d'Arles et de Nîmes au bénéfice des manadiers

La feria du Riz bat son plein à Arles, l'occasion de faire un geste écolo et solidaire. Seront vendus sur place, tout comme à Nîmes prochainement pour la feria des Vendanges, des verres écocup ou gobelets réutilisables. Ils sont floqués de la croix gardianne, tricolore pour l'occasion, et portent le slogan "solidarité camarguaise". Vendu un euro, 40 centimes iront aux manadiers touchés de plein fouet par la crise sanitaire.

100.000 premiers verres écocup, un million potentiellement

La ville de Nîmes consomme 250.000 verres écocup par an, Christophe Brunetti indique que la société "unité camarguaise", gérée par les manadiers-adhérents, qui commercialise les verres, mise sur une production d'un million par an. Soit 400.000 euros reversés à la profession.

Christophe Brunetti, initiateur de l'écocup "solidarité camarguaise". Copier

Foi, chance et espérance, la signification de la croix camarguaise

Les manadiers ont été durement impactés par la crise sanitaire, même si les collectivités (Régions Occitanie et PACA) sont venues en soutien. Un million d'euros, un bol d'air mais l'hiver approche. Ainsi, Frédéric Lescot, manadier à Saint-Martin-de-Crau (BdR). Une des plus vieilles manades de Camargue, (140 ans) : "On a eu des aides, (régions PACA et Occitanie), un bol d'air mais quand ça sera fini ?"