Des vignes en Normandie : le pari des jardiniers de Douvres-la-Délivrande près de Caen

36 pieds de vigne ont été plantés il y a un an.

Douvres-la-Délivrande, France

A quelques mètres seulement des pommiers, un terrain en pente exposé au sud. Depuis un an, dans les jardins familiaux de la Douvette, à Douvres-les-Délivrande près de Caen, trente-six pieds de vigne ont été plantés.

Je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar

C'est Didier Gaudy, un jardinier de l'association, qui a eu l'idée. Lui a du raisin dans son jardin depuis 2012 : "En passant dans une jardinerie, j'ai vu un pied de vigne à vendre à une dizaine d'euros. J'ai regardé mon épouse et je lui ai dit : qu'est-ce que ça coûte d'essayer ? Deux ans après on avait les premières grappes en petite quantité et la troisième année c'était vraiment super."

Les vignes de Didier Gaudy en 2018 dans son jardin. - Didier Gaudy

Premiers raisins espérés en 2021

Aux jardins de la Douvette, pas encore de raisin : seulement des bourgeons et des feuilles. Thierry Bazeille, le président de l'association, espère une première récolte en 2021 : "C'est une expérimentation. Quand on voit les chaleurs qu'il a fait cet été on peut rêver. Enfin je ne sais pas si c'est un rêve ou un cauchemar..."

Didier aussi considère le dérèglement climatique comme un cauchemar : "Si on parle d'une augmentation des températures de 2 ou 3°, c'est phénoménal. Il y a du potentiel, il y a de bonnes raisons de planter du raisin maintenant, ça se fait en Angleterre par exemple. Mais le dérèglement climatique n'apporte rien de bon, ça va être des phénomènes violents, des longues périodes de pluies ou de sécheresse."

Les jardiniers normands devront aussi gérer le mildiou. C'est l'ennemi juré des vignes. A cause de cette maladie, Didier a dû jeter toute sa récolte cette année. Cela représentait vingt kilos de raisin.

Du vin 100% normand près de Saint-Pierre-sur-Dives

Des vignes, en Normandie, ce n'est pas non plus totalement nouveau. Le vignoble des Arpents du soleil produit du vin depuis 1995 près de Saint Pierre sur Dives. "Il y avait également beaucoup de vignes au Moyen-Âge dans la région" note Didier Gaudy. Ce n'est pas pour rien que le village de Cesny-aux-Vignes, dans le Calvados porte ce nom