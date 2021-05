Des villes comme Caen et Verson désormais dans le jeu-vidéo Minecraft grâce au projet de deux jeunes

Amaury et Tristan, deux jeunes habitants de Verson, ont transposé leur ville et d'autres communes de l'agglomération caennaise dans le jeu-vidéo de construction "Minecraft". Un incroyable travail qui les a occupé pendant le confinement et qui suscite l'intérêt dans toute la Normandie.