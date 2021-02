Des vins de la Côte roannaise bientôt sur le bureau du nouveau président américain Joe Biden

Six bouteilles de vins de la Côte roannaise sont actuellement en transit entre la Loire et la Maison Blanche ! Roannais Agglomération et les viticulteurs du secteur ont adressé ce colis à Joe Biden avec l'espoir que le nouveau président américain allège les taxations sur les vins français.

La cave de vins français de la Maison Blanche va encore s'étoffer. Après les bouteilles Bourgogne envoyées fin janvier au nouveau président américain Joe Biden par la présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, les vignerons de la Côte roannaise suivent le mouvement. À l'initiative de Roannais Agglomération, ils viennent d'envoyer six bouteilles de leurs dernières cuvées au successeur de Donald Trump. Un cadeau pour le féliciter de sa victoire, mais surtout un appel à alléger les taxations douanières sur les vins français, renforcées ces derniers mois par son prédécesseur.

Le président américain invité à venir visiter le vignoble roannais

"Ce n'est pas un cadeau gratuit", commente Yves Nicolin. Le président de Roannais Agglomération et maire de Roanne a écrit le courrier qui accompagne les bouteilles de vin. "Tout le secteur de la viticulture a été assommé par une décision de Trump visant à rajouter des droits de douane, donc dissuasifs, en particulier aux vins français", rappelle-t-il. Dans son courrier, il demande donc au nouveau président américain de revenir sur les décisions de Donald Trump, "de façon à pouvoir faciliter nos échanges". Yves Nicolin invite également dans sa lettre Joe Biden à venir visiter le vignoble de la Côte roannaise.

"Il ne faut se priver de rien et avoir peur de rien", sourit Edgar Pluchot, du domaine le Retour aux sources, à Saint-Alban-les-Eaux (Loire). Il a participé à la confection du colis pour les États-Unis. L'initiative est selon lui à l'image du vignoble roannais, qui est lancé depuis 2019 dans une politique de communication différente, plus pertinente, au sein du regroupement Loire volcanique, qui compte 37 vignerons "qui se sentaient un peu petits tout seuls face à l'offre nationale, et je ne parle pas de l'international !". L'association s'étend en Côte roannaise, mais aussi dans les vignobles voisins des Côtes du Forez, Côtes d'Auvergne et Saint-Pourçain.