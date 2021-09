Visitez Montpellier dans les pas de la série "Un si grand soleil"

Le Parc du Peyrou, l'Arc de Triomphe, le Palais de Justice... tous sont apparus à l'écran de la série télévisée "Un si grand soleil." Ce feuilleton français diffusé tous les soirs à 20h40 depuis 3 ans sur France 2. On y suit le quotidien de personnages qui vivent à Montpellier. Il est maintenant possible de connaître l'envers du décor tout en découvrant la ville de Montpellier. Une habilleuse qui travaille avec les acteurs, Magali Ségouin, met sa casquette de guide conférencière deux fois par semaine. "Parfois vous êtes intrigués parce que vous voyez un élément de décor du centre-ville de Montpellier puis dans la continuité, à l'écran, vous voyez quelque chose qui se passe à Palavas ou à Carnon. Moi je raconte dans le détail où on tourne et pourquoi il y a des anachronismes" explique celle qui s'occupe de la tenue des personnages à l'écran.

Magali Segouin est habilleuse sur la série "Un si grand soleil" et guide-conférencière pour l'Office de tourisme de Montpellier. © Radio France - Morgane Guiomard

Des anecdotes qui réjouissent les fans

La vingtaine de visiteurs n'hésitent pas à poser des questions à la guide sur comment se déroule telle ou telle scène. Magali Ségouin explique alors ce à quoi elle doit penser pour chaque scène. Le raccord des tenues qui doit être respecté. Elle montre toute l'équipe qu'il y a derrière la caméra."Ce qui m'intéresse c'est de comprendre comment on monte une scène, l'envers du décor" raconte Marie-Jo, fan de la série.

Marie-Jo est fan de la série et habite à Juvignac. © Radio France - Morgane Guiomard

On apprend notamment que les scènes d'enterrement se déroulent à l'intérieur de la chambre des commerces et d'industrie de Montpellier. C'est aussi le moment de découvrir le tableau avec lequel Magali Ségouin travaille où chaque tenue d'acteur et d'actrice est indiquée, au détail près.

"J'ai fait une photo avec Manu, un flic de la série"

Maryse et Jean-Paul ne loupent jamais un épisode du feuilleton. Ils sont alors ravis d'apprendre l'histoire du chien nommé Chocolat dans la série. Ils ont déjà croisé l'actrice Naïma Rodri qui joue le personnage de Lucille Salama "dans le train." "Nous montions pour la naissance de notre petite-fille. On lui a dit qu'on adorait la série. Elle a été très gentille" raconte la soixantenaire venue d'Alès, dans le Gard.

Jean-Paul et Maryse suivent chaque soir les épisodes de la série "Un si grand soleil." © Radio France - Morgane Guiomard

Reine aussi a eu la chance de rencontrer ses idoles à la Grande-Motte. "Tout l'équipe était là pour le Téléthon. J'ai fait une photo avec Manu, un flic de la série."

Moïse Santamaria, l'interprète de Manu Léoni dans "Un si grand soleil" et Reine, une fan. - Reine

Elle aurait aimé qu'il soit de la partie lors de la visite mais ce n'est pas le cas. Quand la guide évoque une scène où une personnage nommée Elizabeth boit du champagne sur l'Arc de Triomphe de Montpellier, Reine rétorque qu'elle aussi aimerait le faire avec les acteurs du feuilleton dont elle est fan.