Amateurs de voitures : Rennes était "the place to be" ce dimanche

Pour la première fois, Rennes accueillait ce dimanche 4 février une vente aux enchères de voitures de collection. Et quelles voitures ! Ford Mustang, Chevrolet corvette... Et pour les portefeuilles vides, les voitures étaient exposées le matin à la halle Martenot. L'occasion de rêver un peu.

Sous la verrière de la halle Martenot, dans cet univers de brique et d'acier, les voitures de collection brillent de mille-feux. Beaucoup de rennais sont venus les admirer. Les enfants surtout s'agglutinent devant la Ferrari rouge vif. Victor est subjugué : "elle est magnifique, souffle-t-il les yeux brillants, si j'avais les sous, je me ferais très plaisir". Son papa, Denis, en rigole, mais n'en pense pas moins...

La Ferrari 430 Scuderia est la voiture dont l'estimation était la plus élevée avant la vente : entre 190 000 et 230 000 euros © Radio France - Théo Hetsch

Car les plus grands ne sont pas insensibles non plus aux belles cylindrées. Guillaume par exemple, ça lui rappelle son enfance: "quand j'étais plus petit, je regardais des séries américaines donc forcément la corvette C1, la Ford Mustang, ce sont des voitures qui me font rêver, explique ce grand enfant d'une quarantaine d'années, ou alors des anglaises des années 60, comme la Jaguar, ça c'est magnifique !".

La Jaguar XK 140 cabriolet est la préférée de Guillaume. Son estimation : entre 140 000 et 170 000 euros © Radio France - Théo Hetsch

Mais le prix lui aussi est magnifique : estimation 150 000 euros pour la Jaguar XK 140 cabriolet. Mais quand on aime on ne compte pas. Guillaume pourrait casser sa tirelire à la vente aux enchères: "c'est de la passion, pas de la raison" explique-t-il, "se faire plaisir, ça fait aussi partie de la vie".

La célèbre Ford Mustang, exactement la même que celle conduite par Jean-Louis Trintignant dans "Un homme et une femme". © Radio France - Théo Hetsch

La halle Martenot abrite 35 voitures, de 1919 à 2011. Et certains modèles sont très rares. Bernard Chaillan est expert automobile près la Cour d'Appel de Rennes: "vous avez la DB bleue juste là qui n'a été construite qu'à dix exemplaires au monde" dit-il en montrant du doigt un modèle de 1960 bleu vif. Et malgré la crise, ils sont de plus en plus nombreux à débourser des milliers d'euros pour ces voitures : "aujourd'hui les voitures de collection sont devenues des placements financiers" explique Bernard Chaillan, "on a vu des voitures qui ont pris 500 000 euros en trois mois".

Il y avait aussi une Rolls Royce (une corniche II cabriolet) dans la halle Martenot. Elle est estimée par Bernard Chaillan à 70 000 euros © Radio France - Théo Hetsch

A ce prix là forcément, il ne vaut mieux pas l’égratigner. Malheureusement, la voiture de collection reste donc souvent au garage...