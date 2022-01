Désandans : des spéléologues à la rescousse de deux chiennes bloquées dans une grotte

Elles s'appellentNaya et Nikita. Et elles vont entamer ce vendredi leur 6ème jour sous terre. Naya et Nikita sont deux chiennes qui sont bloquées, prisonnières dans les cavités de la grotte des fées, entre les communes de Désandans et Le Vernoy, dans le Doubs. Les deux jagd terriers ont disparu dimanche en pleine partie de chasse au sanglier. Depuis, son propriétaire, ses amis et des spéléologues sont à pied d'oeuvre pour tenter de les sauver. Les deux chiennes auraient été localisées mais il faut encore creuser dans la galerie pour les atteindre. Et ça prend du temps, beaucoup de temps.

"On a tout essayé" - Martine, la maman du propriétaire des deux chiennes

Devant l'entrée de la grotte, située sur une petite butte surplombant la commune du Vernoy (Doubs), Benoît vient aux nouvelles, comme tous les jours depuis leur disparition "Elles sont entrées là, elles y sont déjà venues dans cette grotte, mais cette fois, elles ne sont pas ressorties" se désole le propriétaire des deux chiennes, soutenu par ses amis chasseurs et sa famille dont sa maman "On déblaie devant l'entrée, on enlève toute la terre pour faire de la place aux spéléologues" explique Martine, dévouée depuis le premier jour "On a tout essayé, on vient la nuit pour les appeler, les siffler, les corner même mais rien".

Des spéléologues en renfort

Thierry est l'un des quatre spéléologues du groupe Marcel Loubens d'Héricourt appelés à la rescousse pour retrouver les chiennes "On est descendus à 3 mètres de profondeur et on est sur une dizaine de mètres ensuite de galerie" mais les experts butent depuis sur une roche très compacte qu'il faut creuser "à coups de burin, de massette pour élargir la galerie et avancer. C'est très long, mais on pense les avoir localisées. Elles sont à quelques mètres de nous, on les a entendues gratter l'autre jour, mais depuis on ne les entend plus. Elles sont terrorisées par le bruit que l'on fait en creusant" précise Jean-Luc Kammerer, l'un des spéléologues.

C'est grâce à une baguette de "sourcier" que les spéléologues ont pu localiser les deux chiennes © Radio France - Hervé Blanchard

"Les chiennes peuvent facilement tenir une dizaine de jours"

Le temps passe mais l'espoir demeure pour Benoît "Elles sont en vie, je pense en tous cas, et j'espère que l'on va les retrouver, parce que les spéléologues sont confiants" tente de se rassurer leur propriétaire. Les spéléologues sont en effet optimistes "Elles n'ont pas leurs croquettes, mais elles peuvent faire la grève de la faim, ce n'est pas inquiétant, l'essentiel c'est qu'elles puissent s'hydrater, et là, _elles peuvent boire l'eau des parois"positive Jean-Luc Kammerer. "Et puis, tant qu'on ne les aura pas atteintes de près, elles resteront silencieuses parce qu'elles ont peur. Mais on est habitué avec les recherches de chiens dans les grottes, ils peuvent tenir une dizaine de jours sans manger"_ conclut le spéléologue plein d'espoir. Son équipe prévoit justement de poursuivre ses recherches aussi loin si besoin, le propriétaire de Naya et Nikita espère lui un dénouement plus rapide.